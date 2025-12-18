¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

Hace un rato había unos cuarenta barcos en el agua, pero ahora solo quedan algunos como el Wicked Pissah o Pinwheel. Los competidores no quieren dejar pasar ni una oportunidad de hacerse con el atún que les pueda hacer subir en el rankingde Pesca extrema. Así que Tyler, capitán del Pinwheel o Geordie Sousa, deckhand del FV-Tuna.com. se quedan en el mar.

Se esperan rachas de viento de 25 nudos que ya se empiezan a notar, por lo que la noche va a ser intensa. Ya tienen unos 15, 20 o 20 nudos y el mar se está moviendo mucho.

En momentos como este no sabemos qué es más importante: no mojarse la ropa, capturar el atún o preocuparse de las olas.