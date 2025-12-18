Pesca extrema

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

En Pesca extrema tienen que pescar sí o sí, a pesar del temporal. La noche pinta intensa y movidita.

Pesca extrema - ¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

Publicidad

mega
Publicado:

Hace un rato había unos cuarenta barcos en el agua, pero ahora solo quedan algunos como el Wicked Pissah o Pinwheel. Los competidores no quieren dejar pasar ni una oportunidad de hacerse con el atún que les pueda hacer subir en el rankingde Pesca extrema. Así que Tyler, capitán del Pinwheel o Geordie Sousa, deckhand del FV-Tuna.com. se quedan en el mar.

Se esperan rachas de viento de 25 nudos que ya se empiezan a notar, por lo que la noche va a ser intensa. Ya tienen unos 15, 20 o 20 nudos y el mar se está moviendo mucho.

En momentos como este no sabemos qué es más importante: no mojarse la ropa, capturar el atún o preocuparse de las olas.

Mega» Programas» Pesca extrema» Mejores momentos

Publicidad

Programas

"Messi va a esperar su momento"

"Messi va a esperar su momento"

"Messi va a esperar su momento"

"Messi va a esperar su momento"

Pesca extrema - ¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

¿Cómo es pescar con rachas de viento de 25 nudos?

Equipo de El Chiringuito de Jugones
¡Ver villancico completo!

El Chiringuito de Jugones felicita la Navidad con su villancico más especial

Juanfe Sanz y la previa del Guadalajara
¡Ver momento completo!

El Chiringuito vive desde dentro la histórica previa del Deportivo Guadalajara contra el Barça

Pesca extrema - Marciano vuelve a Pesca Extrema
Momento destacado

Marciano vuelve a su barco Pesca Extrema, ¿lo echaban de menos?

Sus hombres están encantados de verlo recuperado, aunque han hecho muy bien los deberes solos en este tiempo.

Josep Pedrerol
¡Ver momento completo!

Josep Pedrerol explica la intrahistoria del retraso del Guadalajara-Barça

El presentador agradece a la alcaldesa de Guadalajara las ayudas

Edu Aguirre y Josep Pedrerol

Edu Aguirre: "El último buen partido de Lamine fue hace nueve meses, ante el Inter"

Pesca extrema - La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

La caña se engancha con el arpón: ¡menudo lío se ha formado!

Josep Pedrerol y Toni Freixa

Pedrerol cuestiona a Freixa por los informes del caso Negreira: “¿Me queréis tomar el pelo?”

Publicidad