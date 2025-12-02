El estado del agua determina dónde se acumularán más peces

Leer el mar y su comportamiento es básico para pescar porque en función de su estado los peces actuan de una determinada manera: o se desplazan o se quedan, o se acumulan o se van.

Spurge Krasowski es el capitán del Moonshine, un pescador experimentado.

Es capaz de apreciar dónde el mar está más movido y donde más en calma, eso quiere decir que la corriente en la superficie es diferente.

Y se forma un ligero oleaje.

Cuando las corrientes se tocan se forma un remolino que atrapa todo el cebo. Y donde hay cebo hay peces, esperan que grandes como los atunes.