Pesca extrema

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El estado del agua determina dónde se acumularán más peces

Los pescadores sacan a relucir sus trucos para buscar las zonas en las que pueden acumularse atunes, en función del estado del agua.

Pesca extrema - El estado del mar determina dónde se acumularán los peces

Publicidad

mega
Publicado:

Leer el mar y su comportamiento es básico para pescar porque en función de su estado los peces actuan de una determinada manera: o se desplazan o se quedan, o se acumulan o se van.

Spurge Krasowski es el capitán del Moonshine, un pescador experimentado.

Es capaz de apreciar dónde el mar está más movido y donde más en calma, eso quiere decir que la corriente en la superficie es diferente.

Y se forma un ligero oleaje.

Cuando las corrientes se tocan se forma un remolino que atrapa todo el cebo. Y donde hay cebo hay peces, esperan que grandes como los atunes.

Mega» Programas» Pesca extrema» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Pesca extrema - El estado del mar determina dónde se acumularán los peces

El estado del agua determina dónde se acumularán más peces

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

Pesca extrema - Así de importante en la superstición en el mundo de la pesca
Momento destacado

Así de importante es la superstición en el mundo de la pesca

Mega
Audiencias noviembre

Mega vuelve a triunfar en las noches de noviembre y con El Chiringuito de Jugones

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito
Mensaje interno del Real Madrid

“Hay que tener paciencia”: la exclusiva que Pedrerol desvela en El Chiringuito

Josep Pedrerol aseguró que desde el club blanco le transmiten un mensaje claro en plena ola de debate: paciencia con este en el proyecto.

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”
Exclusiva de Pedrerol en El Chiringuito

“El Real Madrid no se plantea ningún cambio de entrenador”

Josep Pedrerol lanzó un mensaje de calma a la afición madridista tras el empate en Montilivi: el club no valora, a día de hoy, ningún relevo en el banquillo.

Pesca extrema - Así de útil es el cuaderno de bitácora para mejorar la pesca del atún

Así de útil es el cuaderno de bitácora para mejorar la pesca del atún

Frontón en Mega

Nueva fase en Frontón: sigue el Campeonato de Parejas de Serie A

El silencio más largo de la historia de El Cafelito

El silencio más largo de la historia de El Cafelito

Publicidad