Momento destacado
Este es el requisito indispensable que deben de tener los atunes
Los barcos deciden optar por una nueva estrategia en una nueva temporada de pesca.
Pescar el primer atún de la temporada crea siempre tensión. Y en esta ocasión son dos los barcos que lo han conseguido.
Esta vez han decidido ir por separado. No compartir espacios de pesca con otros, si no ir cada uno por su lado y que nadie sepa dónde están pescando.
Después de haber pescado el atún hay que medirlo. Hay un requisito indispensable: que mida como mínimo 185 centímetros.
Porque eso significa que ya han tenido dos de sus tres ciclos de cría, es decir, por cada uno que te llevas hay dos o tres más que dejas en el mar. Y este segundo del día mide 220 centímetros.
Por si fuera poco, tienen que remolcar de nuevo a otro barco. Ha partido un cable hidráulico y no tiene dirección. Les encantaría seguir pescando, pero no pueden dejarlo en medio del mar sin timón.
