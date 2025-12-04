Pesca extrema

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La parte buena del mal tiempo: los atunes aparecen

Aunque parezca mentira, el temporal acompaña a los pescadores para conseguir el atún definitivo.

Pesca extrema - La parte buena del mal tiempo: los atunes aparecen

Publicidad

mega
Publicado:

La temporada de pesca del atún rojo está siendo más complicada de lo normal. Y esta vez ni siquiera el tiempo acompaña. O quizás sí.

Porque, aunque no lo parezca, los atunes se dejan ver más cuando el mar está agitado. A los atunes les gusta el clima agitado, porque van más a por el cebo. Todo se activa más cuando hay mal tiempo. Hasta ballenas hay.

Los atunes se quedan 30 metros bajo el agua y miran hacia arriba. Ven el cebo y se ponen juguetones.

Los pescadores están pletóricos porque han visto uno, lo que es muy difícil entre las olas, que cada vez son más grandes.

La cubierta cada vez tiene más agua. ¡Parece una piscina! Los pescadores terminarán la jornada empapados pero felices.

Mega» Programas» Pesca extrema» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Pesca extrema - La parte buena del mal tiempo: los atunes aparecen

La parte buena del mal tiempo: los atunes aparecen

Tomás Roncero y Josep Pedrerol

Roncero se desata: la espectacular recreación del segundo gol al estilo “Roncericius Júnior

Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

Edu Aguirre: "Está muy bien tener canteranos, pero once años sin ganar la Champions"

Pesca extrema - Los sedales para captar el cebo se hacen a mano
Momento destacado

Así preparan a mano los sedales para captar cebos

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"
La victoria blaugrana desata chispas en el plató

José Álvarez: “El Barça le ha pegado un baño al Atleti…"

Edu Aguirre
¡Ver momento completo!

Edu Aguirre: “A Lamine Yamal ya le han pillado el truco; este es el Barça de Raphinha”

El periodista de 'El Chiringuito' no dudó en criticar al astro del Barça.

Pesca extrema - El estado del mar determina dónde se acumularán los peces
Momento destacado

El estado del agua determina dónde se acumularán más peces

Los pescadores sacan a relucir sus trucos para buscar las zonas en las que pueden acumularse atunes, en función del estado del agua.

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

"Lamine Yamal aparece en los momentos importantes"

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

“Xabi ha reducido la duración de los vídeos que le pone a los jugadores”  

Pesca extrema - Así de importante en la superstición en el mundo de la pesca

Así de importante es la superstición en el mundo de la pesca

Publicidad