La parte buena del mal tiempo: los atunes aparecen

La temporada de pesca del atún rojo está siendo más complicada de lo normal. Y esta vez ni siquiera el tiempo acompaña. O quizás sí.

Porque, aunque no lo parezca, los atunes se dejan ver más cuando el mar está agitado. A los atunes les gusta el clima agitado, porque van más a por el cebo. Todo se activa más cuando hay mal tiempo. Hasta ballenas hay.

Los atunes se quedan 30 metros bajo el agua y miran hacia arriba. Ven el cebo y se ponen juguetones.

Los pescadores están pletóricos porque han visto uno, lo que es muy difícil entre las olas, que cada vez son más grandes.

La cubierta cada vez tiene más agua. ¡Parece una piscina! Los pescadores terminarán la jornada empapados pero felices.