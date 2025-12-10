Pesca extrema

Momento destacado

La perrita de Tj se pone enferma y cambia la pesca por su supervivencia

Ha tenido que volver al veterinario y con malas noticias.

Publicado:

La situación en el Hot Tuna es un poco triste. Riba es una gran compañera desde hace mucho y una más en la tripulación, pero esta perra que los ha acompañado tanto tiempo está enferma.

Tj Ott, el capitán del barco, se encarga de llevarla en tierra al veterinario pero los resultados no son buenos.

Hace poco tuvieron que operarla con graves consecuencias y ahora no respira bien. Tj quería pasar el verano con ella y salir a pescar juntos, pero no será posible.

Tienen que hacerle un montón de pruebas y su compañero no puede aguantar las lágrimas. Le da mucha pena pensar que Riba ya ha vivio su última jornada de pesca.

Y ha aprendido dos cosas con ella: que no ha sido capaz de prepararse para despedirse desde que sabe que está enferma, y que no quiere que sufra, porque aunque lo pase mal no puede quejarse.

Para TJ va a ser muy difícil centrarse en los atunes después de llevarse este revés de la vida.

Momento destacado

