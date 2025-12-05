Momento destacado
Los pescadores cocinan Fishcakes, un desayuno de pescadores en veleros
A la vez que buscan atunes, son capaces de preparar un rico desayuno a bordo. Descubre la receta.
Las jornadas de pesca son muy largas, a veces no dependen del día y la noche.
Por eso más vale que los pescadores estén bien alimentados. Y en te caso han cocinado algo que no habíamos visto antes pro aquí: los famosos fishcakes.
Se trata de un desayuno típico de los pescadores asociados a los veleros hecho a base, cómo no, de pescado.
De hecho han aprovechado unas merluzas que pescaron el día anterior.
La receta pinta sencilla, rápida y rica. Empieza derritiendo mantequilla en una sartén y termina con unas bolitas aplastadas de pescado fritas.
Está claro que de Pesca Extrema sacamos muchos trucos para sobrevivir y lo más importante, que podemos usar aunque no tengamos barco.
