Los pescadores cocinan Fishcakes, un desayuno de pescadores en veleros

A la vez que buscan atunes, son capaces de preparar un rico desayuno a bordo. Descubre la receta.

Pesca extrema - Los pescadores cocinan Fishcakes, un desayuno de pescadores en veleros

Las jornadas de pesca son muy largas, a veces no dependen del día y la noche.

Por eso más vale que los pescadores estén bien alimentados. Y en te caso han cocinado algo que no habíamos visto antes pro aquí: los famosos fishcakes.

Se trata de un desayuno típico de los pescadores asociados a los veleros hecho a base, cómo no, de pescado.

De hecho han aprovechado unas merluzas que pescaron el día anterior.

La receta pinta sencilla, rápida y rica. Empieza derritiendo mantequilla en una sartén y termina con unas bolitas aplastadas de pescado fritas.

Está claro que de Pesca Extrema sacamos muchos trucos para sobrevivir y lo más importante, que podemos usar aunque no tengamos barco.

