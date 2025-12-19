El Time flies pesca para rematar la temporada con un solo motor

El Time flies con el capitán Jack Patrican y Nicholas Scalli primer oficial.

Mientras el Hard Merchanidse sigue pescando en uno de esos sitios a solas, donde piensan que son los únicos en buscar atunes, una vez más, yendo al margen de los demás, el Time flies ha llegado al final de la temporada como ha podido. Y en el último momento ha perdido un motor.

Aun así, se han quedado sabiendo que tienen otro para volver a casa. Y han conseguido pescar un atún de más de dos metros, así que han podido rematar la faena.

Pero los problemas parecen serios: ese motor no pinta bien.

A pesar de todo, han tenido un buen día. Los problemas con el motor no podían haber llegado en peor momento, pero se han arriesgado a seguir en el mar con un solo motor y han conseguido el atún.