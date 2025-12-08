Pesca extrema

El Wicked Pissah se para nada más salir de puerto: tienen que remolcarlo

El día de pesca se ha complicado demasiado y nada tiene que ver con el estado del mar.

Pesca extrema - El Wicked Pissah se para nada más salir del puerto: tienen que remolcarlo

Lo que parecía un día agradable de pesca se ha convertido en todo lo contrario. Y no por culpa de los peces ni del mar, sino del barco.

El capitán del Wicked Pissah salía de Groucester tan contento pensando que es el mejor momento del día, cuando sabes que a la vuelta habrás pescado. Pero entonces suena un golpe. Primero pensaban que habían chocado con un banco de arena pero parece ser que el problema viene del motor. No va y el barco no avanza. No queda otra que pedir ayuda a otro barco que acuda a remolcarlos. Acababan de salir de puerto.

Por supuesto, nadie cuenta con un contratiempo así pero lo cierto es que el barco llevaba ya mucha tralla encima y esta ha sido la señal para parar y revisarlo. No queda otra.

Los atunes tendrán que esperar. Pero la competición continúa.

