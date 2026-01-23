P.Etxeberria y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II, este domingo en Frontón

Este domingo disfruta de un nuevo partido de pelota vasca en Frontón en Mega.

La Jornada 11 del Campeonato de Parejas enfrenta a P.Etxeberria y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II (Serie A).

Desde el Frontón Daniel Ugarte de Hendaia, no te pierdas este apasionante encuentro.

Como siempre, el domingo a partir de las 10:00h en Mega.