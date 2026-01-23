Programas

P.Etxeberria y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II, este domingo en Frontón

Continúa la competición de pelota vasca en Frontón este fin de semana en Mega.

Este domingo disfruta de un nuevo partido de pelota vasca en Frontón en Mega.

La Jornada 11 del Campeonato de Parejas enfrenta a P.Etxeberria y Rezusta contra Larrazabal y Mariezkurrena II (Serie A).

Desde el Frontón Daniel Ugarte de Hendaia, no te pierdas este apasionante encuentro.

Como siempre, el domingo a partir de las 10:00h en Mega.

