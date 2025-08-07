El equipo de Mike devuelve la vida a un Road Runner de 1969 y el resultado es espectacular

Mike presenta a su equipo su nuevo proyecto de restauración: un Road Runner de 1969.

El vehículo está parcialmente restaurado, sin óxido y es descapotable. Dispone de cuatro velocidades y frenos de disco en las cuatro ruedas, algo que para Mike es "una pasada".

Mike les explica que un amigo suyo ya le hizo varios reparaciones al coche deportivo: instaló cuatro rieles de bastidor nuevos, así como el suelo y el maletero.

Mike dispone de un presupuesto de 100.000 dólares para darle un lavado de cara y obtener beneficios con la venta.

Desea que el coche sea de color amarillo, y su equipo cumple su sueño. Cuando ve el resultado final, Mike se queda en shock. La carrocería amarilla con franjas negras resalta a la perfección con la tapiceria blanca. Se siente especialmente orgulloso de Cassedy, quien se ha encargado del trabajo de carrocería.