Mike resucita un clásico: el Scout II de 1971 vuelve a rugir tras 800 horas de trabajo

Mike ha vendido la Tierra de los Sueños y sus 500 coches. Ahora, Hall solo se encargará de las restauraciones más importantes. Uno de los modelos que le llama la atención es un International Scout II de 1971, con un motor de 345 caballos, por el que piden unos 5.000 euros.

“Cuando se me presenta una oportunidad, le abro la puerta. Va a ser una restauración fácil y creo que voy a ganar algo de dinero”, asegura a su amigo Avery.

Mike se lleva el coche a su taller y se lo muestra a su hijo Connor y al resto de su equipo. Su idea es convertirlo en un turismo, quitándole la parte superior para que parezca un jeep, y pintarlo de un color pastel. Calcula que podría venderlo por unos 50.000 dólares.

Connor examina el vehículo y asegura que el exterior está en buen estado, pero Blair Smith, uno de los mecánicos del taller, detecta óxido en la carrocería, lo que implicará más horas de trabajo.

La marca International empezó fabricando tractores, lo que sentó las bases para lanzar su revolucionario Scout en 1961, considerado el primer utilitario deportivo moderno.

Una década más tarde llegaría el Scout II: con una carrocería más compacta y un gran espacio de carga, el vehículo superaba a sus competidores y ofrecía una auténtica experiencia aventurera.

Tras más de 800 horas de trabajo, una clienta llamada Steph se interesa por el Scout II. Le encanta el vehículo, especialmente el acabado en madera de la parte trasera y los asientos de cuero. Finalmente, llegan a un acuerdo y se lo queda por 40.000 dólares.