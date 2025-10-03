El ballet inspira el reto: captar el movimiento humano en una obra de vidrio

Antes de comenzar, los tres concursantes que quedan, ven un vídeo de ballet, un cuerpo en movimiento, es como poesía física.

Se trata del de la jueza invitada, la primera bailarina del Ballet del Ballet Nacional de Canadá, Greta Hodgkinson.

En el reto de este programa tienen que captar el cuerpo en movimiento, puede ser un torso girando mientras bailan o una mano parando un taxi.

Como en el baile, deben captar los detalles del movimiento, la postura del cuerpo. El personaje tiene que salir a través del movimiento.

Esculpir una figura humana en vidrio es difícil, deben pensar en las cualidades flexibles del vidrio para ello.

Para después evaluar el concepto, habilidad técnica y presentación.