Una copa y un decantador: la nueva creación de los sopladores

Los seis sopladores que quedan en Soplado a fuego se enfrentan a un reto que parece fácil pero no lo es. Tienen que crear una copa y un decantador que sean funcionales.

Es un tema bastante abierto. ¿Qué hará que el suyo destaque?

La jueza invitada es una catadora de vinos, Emily Pearce-Bibona, sumiller galardonada, por lo que en esta ocasión hay que pensar de forma diferente. No quieren que destaque la copa, si no lo que hay dentro.

Deben encontrar el equilibro perfecto entre forma y funcionalidad, y para realizar su diseño y creación tienen cuatro horas.

La primera parte es el diseño, lo cual puede ser difícil para aquellos que no están acostumbrados a hacer piezas funcionales, sino más bien esculturas.

Y después tendrán que dar forma al vidrio y llevar sus pensamientos a la realidad.