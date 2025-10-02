Soplado a fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

En parejas, los participantes tienen que plasmar el concepto de la dualidad sobre sus obras.

Soplado a fuego - Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Publicidad

mega
Publicado:

Los cuatro sopladores que quedan en competición llevarán al límite su creatividad luchando contra el reloj y el calor sofocante de nuestros hornos.

Esta vez tienen que trabajar en equipo. Por parejas, tienen que crear una obra en vidrio que explore el tema de la dualidad. Como luz y oscuridad, calor y frío, alegría y tristeza.

Diseñan en equipo, pero trabajan por separado en elementos individuales y luego los unirán en una sola única obra artística coherente.

¿El objetivo? Que parezca que lo ha construido una sola persona.

Lo ideal es que evalúen las fortalezas de cada uno y piensen en cómo combinarlas. Y después, se los valora como equipo.

Para ello contamos con los jueces, que decidirán quién continúa o abandona Soplado a fuego, y la jueza invitada Catherine Osborne, Directora de la revista internacional de arquitectura y diseño Azure.

No os perdáis las historias tan interesantes que han llevado al vidrio los sopladores. Como la explicación de la ciencia y la religión, dos conceptos que quieren llegar al mismo punto desde sitios diferentes.

Para las dificultades que tiene trabajar en equipo, lo han tratado de manera bastante delicada, tratándose de algo tan frágil como el vidrio.

Mega» Programas» Soplado a fuego» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Josep Pedrerol: "La gran pregunta es si convocará a Lamine Yamal"

Josep Pedrerol: "La gran pregunta es si convocará a Lamine Yamal"

Forjado a fuego - Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Soplado a fuego - Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que esconde dentro
Momento destacado

Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que se esconde dentro

Forjado a fuego - Los jueces se meten en el taller: los herreros se enfrentan a ellos
Momento destacado

Los jueces se meten en el taller: los herreros se enfrentan a ellos

Soplado a fuego - Una copa y un decantador: la nueva creación de los sopladores
Momento destacado

Una copa y un decantador: la nueva creación de los sopladores

Los participantes tienen que elaborar dos piezas que, además de especiales, sean funcionales. ¿Sabrán hacer del diseño utilidad?

Vida bajo cero - Un zorro aparece en el territorio de Sue Aikens y tiene que leer sus intenciones
Momento destacado

Un zorro aparece en el territorio de Sue Aikens y se ve obligada a seguirle

Cualquier animal fuera de lo común es motivo de alerta en la zona de Alaska en la que vive Sue.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Mega sigue líder en septiembre con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

Brutal cara a cara por Mastantuono en El Chiringuito

Brutal cara a cara por Mastantuono en El Chiringuito

Publicidad