Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Los cuatro sopladores que quedan en competición llevarán al límite su creatividad luchando contra el reloj y el calor sofocante de nuestros hornos.

Esta vez tienen que trabajar en equipo. Por parejas, tienen que crear una obra en vidrio que explore el tema de la dualidad. Como luz y oscuridad, calor y frío, alegría y tristeza.

Diseñan en equipo, pero trabajan por separado en elementos individuales y luego los unirán en una sola única obra artística coherente.

¿El objetivo? Que parezca que lo ha construido una sola persona.

Lo ideal es que evalúen las fortalezas de cada uno y piensen en cómo combinarlas. Y después, se los valora como equipo.

Para ello contamos con los jueces, que decidirán quién continúa o abandona Soplado a fuego, y la jueza invitada Catherine Osborne, Directora de la revista internacional de arquitectura y diseño Azure.

No os perdáis las historias tan interesantes que han llevado al vidrio los sopladores. Como la explicación de la ciencia y la religión, dos conceptos que quieren llegar al mismo punto desde sitios diferentes.

Para las dificultades que tiene trabajar en equipo, lo han tratado de manera bastante delicada, tratándose de algo tan frágil como el vidrio.