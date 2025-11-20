Dimitri se enfrenta a un motor sin piezas y que no conoce: el de un Peugeot 308 destrozado

Ni Laurent ni Dimitri saben mucho más allá de la mecánica: no son chapistas y no les gusta trabajar la carrocería.

Así que viendo el estado de los coches lo van a tener complicado.

El Peugeot 308 parece que ha pasado por el infierno y el Citroën C4 también va a dar guerra por fuera y bajo el capó.

Dimitri se queda con el Peugeot 308, pero este joven está acostumbrado a superar los retos que le pone de la vida después de enfrentarse a una grave enfermedad de niño que le dejó con una discapacidad.

Aun así, intenta tranquilizarse ante el 308, porque nunca ha trabajado con ese modelo. Además, ve que al motor le faltan muchas piezas, y tiene que comprobar si gira.

Pero lo que más le preocupa es que tiene la tapa de balancines rota. ¿Conseguirán superar el reto?