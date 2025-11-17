Top Mecanic

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Marine y Swany se enfrentan al mismo coche que sus contrincantes, pero el suyo no tiene ni llaves

El equipo femenino tiene un gran primer reto con el coche que les ha tocado, que es el mismo modelo que el de sus contrincantes, un Citroën C4 Picasso.

Top mecanic - Marine y Swany se enfrentan a un coche que no tiene ni llaves

Publicidad

mega
Publicado:

Dos coches del desguace están a punto de cambiar su destino: vana ser devueltos a la vida en cinco días. Y dos chicas están a punto de hacer historia en Top mecanic. Llegan dispuestas a demostrar que las mujeres pueden lograr lo mismo que los hombres.

Enfrente tienen a Nicolas y Erwan, dos hermanos que, aunque no trabajan juntos, saben cómo complementarse, puesto que el primero es chapista y pintor, gestiona carrocería en su taller, mientras que el segundo es más experto en mecánica.

Las chicas, por su parte, tiene que buscar la manera de entenderse, puesto que no saben cómo trabaja la otra y eso las hace estar en desventaja.

Los coches que tienen que resucitar son un Citroën C4 Grand Picasso de 2013 para los chicos, y un Citroën C4 Picasso primera generación de 2007, más corto, pero más castigado para las chicas.

Enfrentarse a un mismo modelo puede suponer problemas de logística entre los dos equipos, sobre todo a la hora de necesitar piezas a la vez.

Los monovolúmenes del mercado francés salen con grandes problemas encima, pero la cosa no queda ahí: este modelo de las chicas no tiene llaves.

¿Serán capaces de hacer que arranque? Sin llaves, arrancar este coche lleno de electrónica es casi imposible, un primer hándicap para el equipo femenino.

Descubre en el vídeo cómo fue conseguir las llaves de este coche.

Mega» Programas» Top Mecanic» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Top mecanic - Marine y Swany se enfrentan a un coche que no tiene ni llaves

Marine y Swany se enfrentan al mismo coche que sus contrincantes, pero el suyo no tiene ni llaves

Alex Marquez, durante la carrera al Sprint del GP de Valencia 2025

Alex Márquez suma su tercera victoria 'al sprint' del año en el 'Ricardo Tormo'

Daniel Holgado, tras firmar la 'pole' en Valencia.

Daniel Holgado, intratable camino de su cuarta 'pole position' de la temporada

El italiano Marco Bezzecchi logra su quinta 'pole' de la temporada
MOTOCICLISMO G.P. COMUNIDAD VALENCIANA MOTOGP

El italiano Marco Bezzecchi logra su quinta 'pole' de la temporada

Top mecanic - Kévin rueda el coche mientras Samuel intenta sacar ventaja en la carrocería
Momento destacado

Kévin rueda el coche mientras Samuel intenta sacar ventaja en la carrocería

Imagen del paddock del Gran Premio de la Comunitat Valencia de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo.
MOTOGP | GP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

El cierre de temporada de MotoGP™ se vive en Atresmedia este fin de semana, con la retransmisión del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

Atresmedia despliega de nuevo a su equipo tras triunfar con la retransmisión celebrada en el circuito de Motorland en Aragón el pasado mes de junio.

Nuevo enfrentamiento en Frontón
Domingo a las 10:00h

El tercer y cuarto puesto del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A se juega en Frontón

No te pierdas los campeonatos de pelota vasca, todos los domingos en Mega.

Jorge Martin

Martín deberá cumplir con una doble 'Long Lap' en Valencia

Juanfe Sanz

Juanfe Sanz: “Luis Rubiales no denunciará a su tío tras el ataque con huevos”

"El Barça ya ha presentado toda la documentación para volver con 45.000 espectadores"

"El Barça ya ha presentado toda la documentación para volver con 45.000 espectadores"

Publicidad