Marine y Swany se enfrentan al mismo coche que sus contrincantes, pero el suyo no tiene ni llaves

Dos coches del desguace están a punto de cambiar su destino: vana ser devueltos a la vida en cinco días. Y dos chicas están a punto de hacer historia en Top mecanic. Llegan dispuestas a demostrar que las mujeres pueden lograr lo mismo que los hombres.

Enfrente tienen a Nicolas y Erwan, dos hermanos que, aunque no trabajan juntos, saben cómo complementarse, puesto que el primero es chapista y pintor, gestiona carrocería en su taller, mientras que el segundo es más experto en mecánica.

Las chicas, por su parte, tiene que buscar la manera de entenderse, puesto que no saben cómo trabaja la otra y eso las hace estar en desventaja.

Los coches que tienen que resucitar son un Citroën C4 Grand Picasso de 2013 para los chicos, y un Citroën C4 Picasso primera generación de 2007, más corto, pero más castigado para las chicas.

Enfrentarse a un mismo modelo puede suponer problemas de logística entre los dos equipos, sobre todo a la hora de necesitar piezas a la vez.

Los monovolúmenes del mercado francés salen con grandes problemas encima, pero la cosa no queda ahí: este modelo de las chicas no tiene llaves.

¿Serán capaces de hacer que arranque? Sin llaves, arrancar este coche lleno de electrónica es casi imposible, un primer hándicap para el equipo femenino.

Descubre en el vídeo cómo fue conseguir las llaves de este coche.