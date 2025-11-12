Top Mecanic

Stéphane y Frédéric instalan y arrancan el motor en una hora y media

En el tercer día del reto, lo ideal es poder rodar el coche, arrancar y que se puedan meter las marchas. Si no lo consiguen, están fuera del programa.

Top mecanic - Los cuatro mecánicos intentan arrancar sus motores a mitad de la semana

Los concursantes de Top mecanic tenían por delante cinco días para reparar una chatarra y ya solo tienen dos.

El motor del Peugeout Coupé de Fréd y Stéphane no funciona, se bloquea desde hace días. Entre ellos empieza a aumentar la tensión porque todavía no han sido capaces de arrancar el motor, al contrario que sus contrincantes.

Se encuentran a mitad del desafío y no hay tiempo que perder: tienen que poner ya el coche listo para funcionar y tienen seis horas para conseguirlo. Al final descubren que lo que no funciona es la polea del cigüeñal y hay que esperar a que el pedido llegue.

Uno es más joven con ganas de hacerlo rápido y el otro es más mayor, con más experiencia, y dice que no es posible hacer las cosas rápidas y bien. Fréd y Steph se enfrentan a un momento decisivo: girar la llave para arrancar el coche. ¡Lo han conseguido!

Fréd y Steph se enfrentan a un momento decisivo: girar la llave para arrancar el coche. ¡Lo han conseguido!

¿Girará esta vez? Parece que ya no se atasca. Una primera victoria que supone un impulso.

Al comienzo del programa el motor estaba fuera del coche. En una hora y media o dos lo han metido, recompuesto los componentes y conseguido arrancar.

Además de montar el motor tienen que conseguir meter las marchas. Steven y Salvatore quieren aprovechar su ligera ventaja.

Son dos mecánicos muy diferentes pero tienen claro el objetivo común desde el principio del desafío.

El momento más delicado se presenta cuando quieren sacar la caja de cambios y se atasca. ¡Han estado a punto de arrancar la dirección!

Steven está acostumbrado a la competición, a hacer las cosas rápido y a lo bruto, y su compañero tiene que acostumbrase a esa forma de trabajar. Al final les sale bien.

Ahora llega otro momento clave para todos en el programa: poner el coche sobre las cuatro ruedas.

Los cuatro mecánicos intentan arrancar sus motores a mitad de la semana

Stéphane y Frédéric instalan y arrancan el motor en una hora y media

