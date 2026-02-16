Momento destacado
La familia Hailstone desafía el hielo de Noorvik para alimentar a sus perros
Sobre un lago helado, Chip Hailstone rompe el hielo en busca de pescado blanco. La supervivencia de sus perros depende de la pesca del día.
En el pueblo de Noorvik vive la familia Hailstone. Carol, Tinmiaq y Chip se han acercado hasta un lago helado en busca de alimento para sus perros. Necesitan conseguir pescado blanco y, con la ayuda de un hacha, rompen la gruesa capa de hielo para intentar capturar algún ejemplar. Pero deben darse prisa: están a −7 °C y el frío es intenso.
Finalmente, no regresan a casa con las manos vacías. Logran atrapar 39 peces blancos y dos lucios. "Estoy muy contento", afirma Chip. Con la pesca obtenida podrá alimentar a sus perros durante una semana e incluso tendrán también para comer ellos.
