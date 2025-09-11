Momento destacado
A Agnes Hailstone y Chip Hailstone les sorprende una tormenta de nieve con vientos de 80km/h
Los Hailstone se refugian en una cabaña de la gran tormenta que les pilló en mitad de la nada.
En el Ártico, nada es estable. Ni de la nieve te puedes fiar. Bien lo sabe el matrimonio formado por Agnes Hailstone y Chip Hailstone, que tiene que refugiarse en una casa ¡que ya está llena de nieve!
Los Hailstone se encontraban en Kiwalik, Alaska, a 60 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, poniendo trampas y recogiendo leñas con su trineo, cuando la tormenta les sorprendió. De manera sigilosa, la ventisca avanzó y se presentó encima de ellos y no hubo nada que pudieran hacer. ¡Daba verdadero miedo estar ahí fuera!
Esperaban rachas de viento de 80 kilómetros por hora, y eso que con las de 65km/h o 70km/h ya parecía que iban a volar. La única tranquilidad que tenían era disponer del refugio al lado, porque si no, no habrían podido encontrarlo. ¡No se veía nada en absoluto entre la niebla! El cielo y la tierra se volvieron blancos.
Al menos han podido aparcar bien la moto, a salvo del viento, y podrán regresar a casa cuando amaine el viento. Aunque antes tendrán que reparar las motos de nieve que han sufrido daños.
Pero la entrada a la cabaña no es una estancia cómoda como si se tratase de un hotelito en la sierra: primero tienen que ponerse manos a la obra y acondicionarla para que su estancia sea lo más segura y comfortable posible. Por eso quitan la nieve que ya tiene dentro, para que cuando enciendan el fuego no se derrita y se convierta en agua. A pesar de la cantidad de cosas que hay dentro de la cabaña y de su estado, es mejor estar ahí dentro que fuera.
El matrimonio ha conseguido crear un hogar, aunque no sea la típica escapada romántica a una cabaña en la nieve junto a la chimenea. ¿O será así cómo lo hacen en el Ártico?
