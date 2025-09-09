Andy Bassich y su mujer suben a lo alto de un risco para avistar alces que les permitan sobrevivir al invierno en Alaska

En Eagle, a 196 kilómetros al sur del círculo polar ártico, viven Andy Bassich y su mujer. Para ellos, almacenar carne y proteínas de cara al invierno que se avecina es crucial para garantizar su supervivencia.

Ahora que el frío extremo aún no ha llegado, aprovechan para buscar alces en la región, una fuente de alimento fundamental disponible en esta época del año.

Con el fin de localizar a estos escurridizos animales, la pareja asciende hasta lo alto de un risco para obtener una visión general del paisaje circundante. "Esta montaña ofrece unas vistas increíbles del territorio en el que estamos y es una manera de divisar en qué zonas merece más la pena cazar", explica Bassich.

Desde allí, ambos logran avistar un par de alces que se mueven por la llanura entre los arbustos.