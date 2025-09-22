Vida bajo cero

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve

Denise Becker se enfrenta por primera vez a la moto de nieve en un terreno inhóspito.

En Eagle, a 196 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, viven Andy Bassich y su esposa Denise Becker. Andy quiere que Denise aprenda a manejar la moto de nieve cuando una gruesa capa blanca cubre los bosques de Alaska.

Es la primera vez que Becker abre camino subiendo una colina entre los arbustos. "Para mí es muy importante ser capaz de abrir camino; me hace sentir más preparada para autoabastecerme, salir a por leña, agua o comida", asegura.

Denise teme que su moto vuelque y acabe cayendo, pero no le queda otra que intentarlo. ¿Logrará subir el cerro con éxito?

Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir
Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir

Bajo vientos huracanados y un frío extremo, Chip y Agnes luchan por sobrevivir en un refugio.

