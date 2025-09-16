Aprender a subsistir: Ricko Dewilde enseña a sus hijos a pescar en Alaska

Vida bajo cero

Publicado:

En Huslia, a 89 kilómetros al sur del círculo polar ártico, vive Ricko Dewilde con su familia. Ha llevado a sus hijos a pescar en su bote para que aprendan a subsistir por sí mismos, tal como su madre le enseñó a él cuando era niño.

"Cuando están conmigo, mis hijos aprenden mucho sobre la naturaleza, su entorno y también sobre los animales y su comportamiento", afirma Dewilde.

Tras un rato en el pantano, dos de sus hijos capturan unos lucios y Ricko coloca una red en el agua para conseguir más ejemplares. Extenderla correctamente es clave para que la pesca sea exitosa, aunque hay que hacerlo con cuidado para no caer al agua.

Al final del día logran cuatro lucios para comer. En Alaska, el pescado es un alimento fundamental en la dieta de sus habitantes por su alto valor nutritivo.

