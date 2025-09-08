Un avión lanza los materiales que necesita Chip Hailstone para reparar su embarcación

En Kiwalik, a 60 kilómetros al sur del círculo polar ártico, Chip Hailstone espera la llegada de un avión que le traerá las herramientas y materiales necesarios para reparar su barco.

El año pasado, una de sus hijas chocó contra una piedra y, aunque intentó arreglarlo, la embarcación no deja de inundarse. Para la familia, disponer de un barco en Alaska es fundamental para poder desplazarse.

Finalmente, el avión llega y lanza desde el aire el material que necesitan. Lo hacen así para evitar gastar combustible en un aterrizaje.