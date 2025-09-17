Momento destacado
Cómo sacar partido a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich
El huerto es la principal fuente de alimentos de esta pareja, pero no siempre obtienen de él todo lo que esperan, por lo que toman medidas.
Denise Becker y Andy Bassich viven de forma independiente en Eagle, junto al río Yukon, en Alaska, y su huerto les proporciona el 80% de los alimentos anuales.
Pero varios factores han provocado una cosecha insuficiente. El frío, por ejemplo, hace que los alimentos se congelen, y tienen que pensar en un remedio de cara a la próxima temporada.
Necesitan turba, que es una especie de esponja vegetal para que la tierra mantenga la humedad. Y la pueden obtener de manera natural: yendo con su jeep al campo a recogerla.
De esta manera, al añadirla en otoño y dejarla reposar durante el invierno, no tendrán que regar tanto el próximo año y el huerto se pondrá precioso. ¡El esfuerzo merecerá la pena!
