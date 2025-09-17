Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Cómo sacar partido a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich

El huerto es la principal fuente de alimentos de esta pareja, pero no siempre obtienen de él todo lo que esperan, por lo que toman medidas.

Sobrevivir gracias a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich

Publicidad

mega
Publicado:

Denise Becker y Andy Bassich viven de forma independiente en Eagle, junto al río Yukon, en Alaska, y su huerto les proporciona el 80% de los alimentos anuales.

Pero varios factores han provocado una cosecha insuficiente. El frío, por ejemplo, hace que los alimentos se congelen, y tienen que pensar en un remedio de cara a la próxima temporada.

Necesitan turba, que es una especie de esponja vegetal para que la tierra mantenga la humedad. Y la pueden obtener de manera natural: yendo con su jeep al campo a recogerla.

De esta manera, al añadirla en otoño y dejarla reposar durante el invierno, no tendrán que regar tanto el próximo año y el huerto se pondrá precioso. ¡El esfuerzo merecerá la pena!

Mega» Programas» Vida bajo cero» Lo más destacado

Publicidad

Programas

Sobrevivir gracias a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich

Cómo sacar partido a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich

Hank, el coleccionista de tablas de surf que no las vende por pasión

Hank, el coleccionista de tablas de surf que no las quiere vender

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

Edu: “Se ha equivocado, pero basta de engañar”  
Edu Aguirre, muy caliente tras la expulsión de Carvajal  

Edu: “Se ha equivocado, pero basta de engañar”  

Aprender a subsistir: Ricko Dewilde enseña a sus hijos a pescar en Alaska
Momento destacado

Aprender a subsistir: Ricko Dewilde enseña a sus hijos a pescar en Alaska

Una 'rompehuesos' de 1869 y dos libros únicos de bicicletas: la última adquisición de Mike Wolfe
Momento destacado

Una 'rompehuesos' de 1869 y dos libros únicos de bicicletas: la última adquisición de Mike Wolfe

Mike Wolfe suma a su colección una 'rompehuesos' y dos libros únicos de bicicletas.

Marcos Benito: "Vinicius está insatisfecho"
EXCLUSIVA

Marcos Benito: "Vinicius está insatisfecho"

El carioca no sabe si será titular ante el Marsella

Edu: “Van a por nosotros”

Edu: “Van a por nosotros”

Forjado a fuego cambia las reglas del juego: los concursantes diseñan su propio desafío

Forjado a fuego cambia las reglas del juego: los concursantes diseñan su propio desafío

El deshielo amenaza la casa de Andy Bassich: bloques de hielo de 9 toneladas ponen en riesgo su propiedad

El deshielo amenaza la casa de Andy Bassich: bloques de hasta 9 toneladas ponen en riesgo su propiedad

Publicidad