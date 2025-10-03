Denise Becker y su hija Devan recolectan setas en Alaska

Denise Becker recibe a su hija, Devan Becker Kozak, de visita en Calico Bluff y juntas salen a buscar setas.

Parte de este estilo de vida en Alaska consiste en recolectar comida, identificar qué es comestible y qué no.

Si pensáis que es la madre la que tiene cosas que enseñar a la hija, ahora es al revés. Denise está fascinada con Deva, que abre una puerta tras otra entre la vegetación, mientras sigue su instinto con las setas. Las conoce casi todas.

Explica que las setas más jóvenes son mejores para comer. Denise puede confiar en su hija, porque con las setas hay que tener mucho cuidado, pueden ser letales, pero ella sigue todos los pasos y comparten la experiencia.

Devan hace que Denise vea las cosas a través de otros ojos. Tienen formas diferentes de buscar. "Cuanto más aprendo, más veo que necesito aprender. Nunca se termina de aprender", reconoce Denise.

Otra cosa que ha aprendido Denise con la visita de su hija es que algunas setas se pueden deshidratar, lo cual es muy útil para el invierno.

Y cuando llega la hora de ver en casa qué han cogido, hacen la prueba de las esporas. Basándose en el color de las esporas se puede averiguar si es venenosa o no. Pero, ante la duda, siempre cocinar solo las que son seguras.

Y si es en buena compañía, mejor. Sin duda, un viaje de lo más productivo.