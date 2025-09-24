Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca

Ha llegado la estación estival y Jessie Holmes aprovecha para salir a explorar con todo su equipo de pesca. Se dirige en kayak hinchable a un punto situado a unos 10 kilómetros río arriba: "Todo el mundo dice que es un lugar legendario para pescar", asegura, decidido a comprobarlo por sí mismo.

Las piedras de los rápidos y el bajo caudal del agua dificultan su llegada. Se trata de una zona salvaje y Jessie sabe que el río puede jugarle una mala pasada, por lo que avanza con precaución.

Para Holmes, sin embargo, estar en el agua es terapéutico. "Siempre me ha gustado estar cerca del mar y ahora tengo una autopista increíble al lado de mi casa", afirma con una sonrisa.