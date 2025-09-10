Jessie Holmes desafía la tundra ártica con un innovador sistema para sus perros de trineo

A 365 kilómetros al sur del círculo polar Ártico, Jessie Holmes se prepara para una nueva jornada en la tundra. Su objetivo es pescar en el río, pero antes debe recorrer 25 kilómetros con su trineo tirado por su fiel equipo de perros.

Ya ha cargado todos los utensilios necesarios para la pesca y sabe que el entorno no perdona. "La tundra es un lugar nuevo para mí y le tengo mucho respeto. Si te pilla una tormenta, estás perdido", admite. Su mayor ventaja es la confianza absoluta en sus canes, mucho más que en una moto de nieve.

En esta ocasión, Jessie pondrá a prueba un nuevo sistema de cuerdas para sus perros: en lugar de las tradicionales correas al cuello, les permitirá moverse con mayor libertad y así mejorar su rendimiento en la travesía.