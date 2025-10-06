Jessie Holmes diseña su propio sistema eólico para resistir a las gélidas temperaturas de Alaska

En Brushkana vive Jessie Holmes, decidido a idear un sistema sostenible para generar electricidad con los recursos que le rodean. Su objetivo es aprovechar la fuerza del viento, algo que nunca falta durante los gélidos inviernos de la región. "Es un proyecto muy grande para una sola persona, especialmente teniendo en cuenta que no soy electricista", admite Holmes.

Aun así, no se rinde: "Conectar la electricidad siempre me ha dado cierto miedo, pero averiguaré cómo hacerlo, porque necesito mejorar mi vida".

Jessie cuenta con un generador que le ha fallado en varias ocasiones durante el invierno, y no puede permitirse nuevos contratiempos. Si la comida almacenada se descongela, se quedaría sin provisiones en los meses más duros, lo que podría costarle la vida. Con su nuevo sistema eólico, espera no volver a preocuparse por si sus baterías se agotan o no.