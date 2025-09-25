Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas por primera vez en un lago

El pequeño Keenan Dewilde se estrena pescando truchas en un lago en plena temporada invernal.

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas en un lago en su primera salida invernal

Publicidad

mega
Publicado:

En Itkillik Lake vive Ricko Dewilde con su familia. Aunque ha llegado el invierno y hace mucho frío, sale por primera vez a pescar truchas en un lago con sus hijos pequeños, Keenan y Skyler.

Pescar en un lago no es lo mismo que hacerlo en un río. Según cuenta Dewilde, "los peces no se precipitan sobre el anzuelo como hacen los lucios en un río".

Si quieren volver a casa con algo de comida, tendrán que ajustar su técnica. Ricko va preparado: ha traído varios anzuelos y ahora toca probar cuál es el idóneo para capturar alguna trucha. Al final, su hijo más pequeño, Keenan, consigue atrapar dos y está feliz.

Mega» Programas» Vida bajo cero» Lo más destacado

Publicidad

Programas

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas en un lago en su primera salida invernal

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas por primera vez en un lago

"Moraleja: hay que quejarse"

"Moraleja: hay que quejarse"

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Presa: “El segundo gol del Atleti viene de una falta”

Forjado a fuego - El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!
Momento destacado

El acero para hacer las hojas se encuentra ¡congelado dentro de un bloque de hielo!

Pesca y adrenalina: Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca
Momento destacado

Jessie Holmes desafía los rápidos en busca del paraíso de la pesca

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."
Exclusiva de Marcos Benito sobre Vinicius

Marcos: "Xabi le dijo a Vini que iba a jugar..."

Marcos Benito ha soltado la exclusiva: Xabi le transmite confianza y le confirma que va a jugar los 90 minutos. Además, le exige que presione durante todo el partido. El técnico considera que será un jugador determinante.

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"
Vinicius lidera al Madrid ante el Levante

Edu Aguirre: "Ha vuelto el mejor Vinicius"

Edu Aguirre lo tiene claro: el brasileño ha vuelto. Más allá del gol y la asistencia, destaca su actitud y un Madrid que vuelve a asustar con Mbappé en modo líder.

Forjado a fuego - El ring de la forja: los herreros se enfrentan a una hoja inspirada en el WWE

El ring de la forja: los herreros elaboran su hoja con un proceso inspirado en el WWE

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua y sobrevivir en Kavik

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua potable y sobrevivir en Kavik

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Publicidad