Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas por primera vez en un lago

En Itkillik Lake vive Ricko Dewilde con su familia. Aunque ha llegado el invierno y hace mucho frío, sale por primera vez a pescar truchas en un lago con sus hijos pequeños, Keenan y Skyler.

Pescar en un lago no es lo mismo que hacerlo en un río. Según cuenta Dewilde, "los peces no se precipitan sobre el anzuelo como hacen los lucios en un río".

Si quieren volver a casa con algo de comida, tendrán que ajustar su técnica. Ricko va preparado: ha traído varios anzuelos y ahora toca probar cuál es el idóneo para capturar alguna trucha. Al final, su hijo más pequeño, Keenan, consigue atrapar dos y está feliz.