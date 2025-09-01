Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre huellas de lobo y arañazos de oso

Ricko regresa a su cabaña acompañado de dos de sus hijos y encuentra huellas de lobos y osos en las inmediaciones de su casa. ¿Sus vidas correrán peligro?

Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre rastros inquietantes: huellas de lobo y arañazos de oso

Publicidad

mega
Publicado:

En Huslia, a 89 kilómetros al sur del círculo polar ártico, Ricko Dewilde regresa a la cabaña en la que creció para aislarla del frío antes de que llegue el duro invierno. Lo acompañan dos de sus hijos pequeños, con la intención de que aprendan los conocimientos necesarios para sobrevivir en Alaska.

Al desembarcar de la barca, encuentran huellas de un lobo adulto en las inmediaciones y Ricko se aproxima con cautela, por si el depredador ronda cerca.

Pronto descubre también arañazos de osos en las paredes de la casa. Han intentado entrar, aunque sin éxito gracias a que el año anterior reforzó las ventanas con rejas de metal, después de hallar la cabaña destrozada por uno de ellos.

El plan de Ricko es pasar la noche allí y, al amanecer, volver a sellar las ventanas y tapar los agujeros por donde se cuelan las ardillas con aislante. Sin embargo, el tiempo corre en su contra: el frío ya ha comenzado y, si no trabaja con rapidez, el lago podría helarse y dejarlos incomunicados, algo que quiere evitar a toda costa.

Mega» Programas» Vida bajo cero» Lo más destacado

Publicidad

Programas

D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"

D'alessandro: "Flick tiene miedo de dejar el equipo en manos de adolescentes"

De luchadores de sumo a aves en vuelo: las esculturas efímeras desafían la marea en la Bahía de Fundy

De luchadores de sumo a aves en vuelo: las esculturas efímeras desafían la marea en la Bahía de Fundy

Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre rastros inquietantes: huellas de lobo y arañazos de oso

Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre huellas de lobo y arañazos de oso

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"
Información de Juanfe Sanz

Busquets Ferrer, al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad"

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"
Hansi Flick empieza a estar cansado del 'caso Fermín'

"Flick está muy enfadado por la falta de intensidad"

Desafío en la arena
Momento destacado

Ya tenemos pareja ganadora de la nueva edición de Desafío en la arena

Ha llegado el momento de conocer a una nueva pareja ganadora de Desafío en la arena. La decisión de los jueces es muy complicada debido a la gran calidad de las esculturas.

Mega (1,4%) repite su máximo del curso y triunfa con el regreso de 'El Chiringuito de Jugones'
Audiencias agosto

Mega (1,4%) repite su máximo del curso y triunfa con el regreso de 'El Chiringuito de Jugones'

Mega (1,4%), también en ascenso, sigue como el canal masculino de referencia con récord de temporada. 'El Chiringuito de Jugones' es lo más visto del canal, líder y mejorando el arranque del año pasado.

"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"

"El Newcastle ha preguntado por Fermín y ya está en contacto por él"

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"

Luis Mata: "Si el partido es en noviembre o diciembre, habrá unos 12 grados bajo cero"

Desafío en la arena

Luces led para acompañar a unas terroríficas esculturas que cobran mayor dramatismo por la noche

Publicidad