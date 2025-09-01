Ricko Dewilde regresa con sus hijos a la cabaña familiar y descubre huellas de lobo y arañazos de oso

En Huslia, a 89 kilómetros al sur del círculo polar ártico, Ricko Dewilde regresa a la cabaña en la que creció para aislarla del frío antes de que llegue el duro invierno. Lo acompañan dos de sus hijos pequeños, con la intención de que aprendan los conocimientos necesarios para sobrevivir en Alaska.

Al desembarcar de la barca, encuentran huellas de un lobo adulto en las inmediaciones y Ricko se aproxima con cautela, por si el depredador ronda cerca.

Pronto descubre también arañazos de osos en las paredes de la casa. Han intentado entrar, aunque sin éxito gracias a que el año anterior reforzó las ventanas con rejas de metal, después de hallar la cabaña destrozada por uno de ellos.

El plan de Ricko es pasar la noche allí y, al amanecer, volver a sellar las ventanas y tapar los agujeros por donde se cuelan las ardillas con aislante. Sin embargo, el tiempo corre en su contra: el frío ya ha comenzado y, si no trabaja con rapidez, el lago podría helarse y dejarlos incomunicados, algo que quiere evitar a toda costa.