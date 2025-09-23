Vida bajo cero

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua potable y sobrevivir en Kavik

Sue Aikens logra 130 litros de agua fresca del río para sobrevivir en Kavik.

Sue Aikens se las ingenia para reunir 130 litros de agua y sobrevivir en Kavik

En Kavik, Sue Aikens vive sin agua potable y debe abastecerse directamente del río. Excavar un pozo sería inviable para ella, ya que gestiona sola el campamento. Por eso, su estrategia es recolectar y almacenar agua en grandes bidones antes de que llegue la primavera para asegurarse suministro durante el invierno.

En Alaska hay que ser previsora. "Nunca sabes lo que la madre naturaleza te tiene preparado", afirma Aikens.

En esta ocasión logra reunir 130 litros de agua y, de camino al campamento, se cruza con unos gansos. No puede cazarlos porque no lleva un arma consigo, pero es consciente de que cada oportunidad cuenta para sobrevivir en el Ártico. Por eso planea regresar, coger un arma e intentar conseguir alguno de ellos como fuente de alimento.

