Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que se esconde dentro

Sue Aikens está en Chena, una zona de Alaska que le encanta y a la que llevaba años sin poder regresar: primero por la pandemia de COVID y después por dos devastadores incendios en los alrededores.

Allí tiene una casita de madera que está restaurando con mimo para convertirla en su hogar cuando sea mayor. Aikens la llama su casa "analógica" porque, como explica, "es original de 1852 y me gustaría que todo se mantuviera en esa misma época".

Cuando la compró, la cabaña estaba en un estado lamentable: la madera estaba podrida y ella misma ideó un disolvente para tratarla. Ahora le queda reconstruir el tejado de tepe para que recupere el aspecto original y sirva de aislante frente a las gélidas temperaturas del invierno.

Al entrar en el interior, se lleva una desagradable sorpresa: numerosos avisperos cuelgan en diferentes rincones. Debe retirarlos cuanto antes, porque una picadura podría poner en grave riesgo su vida.

Los participantes tienen que elaborar dos piezas que, además de especiales, sean funcionales. ¿Sabrán hacer del diseño utilidad?

Cualquier animal fuera de lo común es motivo de alerta en la zona de Alaska en la que vive Sue.

