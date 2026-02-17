Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta

Una gran tormenta se acerca. El tiempo está cambiando lo que genera que los animales aparezcan antes de irse, y eso es lo que Sue Akins va a aprovechar para encontrarlos.

Sue sale al campo y sigue las huellas y hasta encuentra una cama de caribú, donde se tumbaron hace poco. Aun así, no hay garantía de que vaya a encontrar lo que busca, salvo que ¡ha visto 50 caribús corriendo!

Su plan es volver a casa y vestirse de manera adecuada para los posibles cambios de tiempo. Pero cuando regresa, la tormenta ya está encima. La visibilidad es casi nula, la nieve y la ventisca lo cubren todo, hasta sus ojos.

Sue tendrá que dar una tregua y volver a por los caribús por la mañana, cuando pase el temporal.