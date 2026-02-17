Vida bajo cero

Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta

La nieve ha pillado a Sue fuera de casa. ¿Estará en peligro?

Sue se prepara para encontrar caribús pero le sorprende una tormenta

Una gran tormenta se acerca. El tiempo está cambiando lo que genera que los animales aparezcan antes de irse, y eso es lo que Sue Akins va a aprovechar para encontrarlos.

Sue sale al campo y sigue las huellas y hasta encuentra una cama de caribú, donde se tumbaron hace poco. Aun así, no hay garantía de que vaya a encontrar lo que busca, salvo que ¡ha visto 50 caribús corriendo!

Su plan es volver a casa y vestirse de manera adecuada para los posibles cambios de tiempo. Pero cuando regresa, la tormenta ya está encima. La visibilidad es casi nula, la nieve y la ventisca lo cubren todo, hasta sus ojos.

Sue tendrá que dar una tregua y volver a por los caribús por la mañana, cuando pase el temporal.

