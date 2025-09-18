Vida bajo cero

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sue se prepara para enfrentarse a un oso pardo en su territorio

¿Qué es lo peor que te puede pasar en una noche en Alaska? Encontrarte con un oso acechando, por ejemplo.

Sue se prepara para enfrentarse a un oso en su territorio

Publicidad

mega
Publicado:

Si la vida en Alaska ya es complicada, de noche es incluso peor en cuanto a peligros se refiere. Y más si aparecen visitas inesperadas como el oso pardo del Ártico que ha invadido el territorio de Sue en Kavik.

Escuchar ruidos sospechosos fuera de su casa es lo que despierta a Sue. No se le ve, apenas se le oye, pero se divisan sus ojos.

Por eso hay que aprovechar el día para estudiar la zona y recabar información que avise de las posibles intenciones del oso. Y hay que estar preparado para enfrentarse a algo así.

Tras repartir cámaras de caza por la tundra, debe recuperarlas con la esperanza de obtener la información que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¡Y no le gusta nada lo que ha encontrado!

Mega» Programas» Vida bajo cero» Lo más destacado

Publicidad

Programas

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Los herreros tienen que hacer dos hojas en un mismo reto

Los herreros tienen que hacer dos hojas en un mismo reto

Sue se prepara para enfrentarse a un oso en su territorio

Sue se prepara para enfrentarse a un oso pardo en su territorio

La colección de juguetes de Lou que fascina a niños y adultos
Momento destacado

La colección de juguetes de Lou que fascina a los adultos más que a los niños

Josep Pedrerol denuncia la actuación del Cholo al final del encuentro
Las acciones del entrenador del Atleti fueron sancionadas por el árbitro del partido

Josep Pedrerol denuncia la actuación del Cholo al final del encuentro

Las palabras de Xabi Alonso y Vinicius
Exclusiva Marcos Benito

Las palabras de Xabi Alonso y Vinicius

Marcos Benito confirma que Xabi Alonso habló con Vinicius ante de dar el once titular ante el Marsella.

Nuevo reto: forjar con las hojas defectuosas de programas anteriores
Momento destacado

Nuevo reto: forjar con las hojas defectuosas de programas anteriores

Los armeros tienen que seleccionar lo que se pueda usar de las hojas que fueron eliminadas en anteriores fases. ¿Se podrá hacer todavía algo con ellas?

Sobrevivir gracias a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich

Cómo sacar partido a un huerto en Alaska: así lo hacen Denise Becker y Andy Bassich

Hank, el coleccionista de tablas de surf que no las vende por pasión

Hank, el coleccionista de tablas de surf que no las quiere vender

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

"El objetivo es que Lamine vuelva en plena forma contra el PSG"

Publicidad