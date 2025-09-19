Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir

Chip y su mujer, Agnes Hailstöne, afrontan una de las tormentas de nieve más extremas del invierno, con vientos huracanados que superan los 80 km/h.

En el exterior, el termómetro marca –32 °C, salir a la intemperie con la piel descubierta supondría congelarse en apenas cinco minutos o menos, especialmente en una llanura abierta, sin árboles ni puntos de referencia para orientarse.

En esas condiciones, perderse es fácil y mortal. "Es muy importante resguardarse para estar a salvo", advierte Agnes, mientras intenta mantener el calor y la calma en medio del temporal.

Para sobrevivir, la pareja debe refugiarse en una casa que les proteja del frío y del viento.