Mega emite, en exclusiva, 'Oscar Pistorius: toda la verdad'

El deportista, que ha sido condenado este miércoles a seis años de cárcel por el Tribunal Superior de Pretoria al culpable de disparar contra su pareja, habla con el periodista de investigación Mark Williams-Thomas del asesinato y del proceso judicial en la primera entrevista televisiva producida por Shiver y Syco production para ITV y que ahora emitirá en exclusiva MEGA.

Pistorius, el día de San Valentín de 2013, disparó en cuatro ocasiones contra Steenkamp según su defensa tras confundirla con un intruso. Según la versión del deportista, éste se despertó al escuchar unos ruidos y gritó pero nadie le contestó y al sentirse indefenso sin colocarse sus prótesis, cogió el arma y acudió al cuarto de baño dónde disparó y mató a su novia que estaba en el aseo.

En la entrevista, el ex atleta afirma: "No quiero volver a la cárcel. No quiero arruinar mi vida entre barrotes" y sobre su ex pareja asegura que “si Reeva me observa desde algún lugar, ella desearía que viviese esa vida". La familia de Steenkamp no hace declaraciones en el documental.