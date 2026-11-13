A partir de las 09:50 horas
Zabala y Murua se juegan el pase a la final del Cuatro y Medio este domingo en Mega
El frontón Gasteiz será el escenario de un emocionante duelo entre Zabala y Murua en las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A.
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La emoción de la pelota vasca regresa este domingo a Mega con un enfrentamiento decisivo.
Zabala y Murua se verán las caras en el frontón Gasteiz en una semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A en la que ambos lucharán por conseguir una plaza en la gran final.
Los dos pelotaris afrontan un duelo en el que no hay margen de error. Solo uno podrá conseguir el ansiado billete a la final y seguir soñando con conquistar el título.
¿Quién logrará imponerse en este emocionante enfrentamiento?
No te pierdas el duelo entre Zabala y Murua este domingo en Mega.
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