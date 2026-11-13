Zabala y Murua se juegan el pase a la final del Cuatro y Medio este domingo en Mega

La emoción de la pelota vasca regresa este domingo a Mega con un enfrentamiento decisivo.

Zabala y Murua se verán las caras en el frontón Gasteiz en una semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio de Serie A en la que ambos lucharán por conseguir una plaza en la gran final.

Los dos pelotaris afrontan un duelo en el que no hay margen de error. Solo uno podrá conseguir el ansiado billete a la final y seguir soñando con conquistar el título.

¿Quién logrará imponerse en este emocionante enfrentamiento?

No te pierdas el duelo entre Zabala y Murua este domingo en Mega.