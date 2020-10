'Sons of liberty' el lunes a las 22:00 horas en Mega

SINOPSIS DE 'SONS OF LIBERTY'

'Sons of Liberty' se centra en las figuras de Sam Adams, John Adams, Paul Revere, John Hancock y Joseph Warren, un grupo de hombres que se alían en secreto para cambiar el curso de la historia y hacer de América una nación.



La miniserie, que contará con seis capítulos de una hora de duración, estará dirigida por Kari Skogland ('Boardwalk Empire'), escrita por Stephen David y David C. White, y producida por Russ McCarroll y Elaine Frontain Bryant.