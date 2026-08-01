Gordon Ramsay advierte: no pueden seguir haciendo lo mismo que hace años

Gordon Ramsay da una charla grupal a los miembros del restaurante Voleo.

El sueño de su padre le está quitando la energía a todo el mundo.

Así que Gordon se reúne a solas con él. Primero le dice que ha puesto una carta de más de cien platos que se le ha ido de las manos.

Algo tiene que cambiar, aunque no quiera.

Porque está claro que lo que está haciendo no está funcionando. Pero David no se deja ayudar.

¡Está hundiendo a toda la familia! Intenta reflotar un sueño que se está convirtiendo en pesadilla.

Cree que está continuando con el legado de otro restaurante que tuvo. Pero se mudó a 50 kilómetros y todo cambió.

David Jr será el testigo del restaurante algún día junto a su hermana Janet.

Pero según dice Gordon eso hay que ganárselo, no puede ser que les llegue solo por herencia.

Pero tienen que hacer las cosas bien, no dejarse llevar solo por lo que su padre quiere o quería.

Por si fuera poco, Gordon descubre que el personal del restaurante dice a los comensales que la comida y el marisco el fresco, recién pescado, pero resulta que lo tienen en congeladores. Tienen cien platos en la carta y el 98% están en el congelador.

Tienen un chef joven intentando estar a la altura de los estándares de su padre pero no le dejan crecer, porque el dueño David está anclado en sus costumbres.