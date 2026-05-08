Pesadilla en la cocina con Gordon Ramsay estrena nuevos programas en Mega

Gordon Ramsay llega Mega y a las cocinas para revolucionarlo todo. El reconocido chef es el absoluto protagonista de esta serie en la que se introduce en las cocinas de restaurantes que no serán igual después de su paso.

Con la intención de revisar y mejorar sus condiciones, pondrá a cada trabajador en su sitio usando sus propios métodos.

Los pondrá contra las cuerdas aunque la intención es ayudar a restaurantes en apuros por todo Estados Unidos.

El famoso chef trae consigo su particular repertorio de consejos francos y directos, y los dueños y gerentes de los restaurantes reciben una lección que jamás olvidarán.

¿Conseguirán Gordon cambiar las cosas? Lo descubriremos a partir del próximo viernes a las 22:15h en Mega con el estreno de los nuevos programas de Pesadilla en la cocina con Gordon Ramsay.