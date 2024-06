Así es como Glenn Villenueve construye su primera cueva de hielo

En Chandalar, a 105 kilómetros al norte del círculo polar ártico, vive Glenn Villenueve. Su intención es construir un refugio en lo alto de la montaña para estar cerca de los caribús y poder cazarlos con más facilidad. Nuestro protagonista se alimenta prácticamente de estos renos salvajes y para él es fundamental hacerse con alguna pieza.

Glenn sube hasta la cima del bosque y, con la ayuda de una pala, empieza a excavar hasta hacer un agujero. Debe hacerlo antes de que se ponga el sol porque las temperaturas pueden bajar drásticamente y llegar a los -40ºC.

Cava un hoyo no demasiado grande, para que pueda entrar dentro de la cueva y así estar aislado y no pasar frío. Como es la primera vez que hace un cueva de hielo, teme que se pueda derrumbar la nieve sobre él. "No quiero morir enterrado en la nieve", comenta Villenueve.

Para obtener algo de calor y pasar una noche agradable, Glenn enciende una lámpara de grasa de alce y funciona. Le ayudará a mantenerse algo más caliente.