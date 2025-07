Rick quiere enseñar a jugar a los dados a Corey y le invita a una noche en el casino

La casa de empeños está situada en Las Vegas como todo el mundo sabe. Lo que resulta más sorprendente es que Corey, el hijo de Rick no tenga ni idea de jugar a los dados. Rick no puede creer que su hijo no lo sepa, así que decide arreglar ese 'problema' llevándoselo por la noche al casino junto a Chumlee.

La 'noche de chicos' en Las Vegas no empieza bien, pues Corey no se ha vestido para la ocasión. Todo lo contrario que Chumlee que ha decidido aparecer en un cochazo y vestido para la ocasión. La noche promete, aunque Rick no tiene claro que haya sido buena idea.