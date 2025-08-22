Desafío en la arena

Marie-Line e Isabelle, primeras ganadoras del nuevo reto de Desafío en la arena

Originalidad, concepto e impacto visual es lo que los jueces piden a los concursantes de Desafío en la arena en el nuevo reto que tienen por delante.

Desafío en la arena

En la nueva edición de Desafío en la arena, se vuelven a ver las caras algunos de los artistas más importantes que han pasado anteriormente por el programa. El nivel de dificultad sigue creciendo, pero todos aspiran a conquistar el premio final y hacerse con los 10.000 dólares.

En esta ocasión, la decisión de los jueces estará basada en la originalidad de la escultura, el concepto que se ha querido transmitir y, por supuesto, el impacto visual del trabajo realizado. Son muchas esculturas y muy buenas, pero los jueces se decantan por el trabajo de Marie-Line e Isabelle, talladoras profesionales no sólo de arena, sino también de hielo.

Desafío en la arena

Desafío en la arena
Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica

Desafío en la arena
El enorme reto de esculpir con arena blanda, la nueva pesadilla de Desafío en la arena

No sólo el tiempo está en contra de los concursantes de Desafío en la arena, ahora también el tipo de arena pues para el reto que les piden los jueces no contarán con encofrados y deberán utilizar arena blanda.

Desafío en la arena

La emoción y las lágrimas se apoderan de los concursantes de Desafío en la arena con el nuevo reto

