Marie-Line e Isabelle, primeras ganadoras del nuevo reto de Desafío en la arena

En la nueva edición de Desafío en la arena, se vuelven a ver las caras algunos de los artistas más importantes que han pasado anteriormente por el programa. El nivel de dificultad sigue creciendo, pero todos aspiran a conquistar el premio final y hacerse con los 10.000 dólares.

En esta ocasión, la decisión de los jueces estará basada en la originalidad de la escultura, el concepto que se ha querido transmitir y, por supuesto, el impacto visual del trabajo realizado. Son muchas esculturas y muy buenas, pero los jueces se decantan por el trabajo de Marie-Line e Isabelle, talladoras profesionales no sólo de arena, sino también de hielo.