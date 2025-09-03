La noche de monstruos: los artistas esculpen criaturas escalofriantes en la arena

En la Bahía de Fundy, en New Brunswick, donde las mareas son altas, seis parejas tendrán que mostrar sus esculturas de noche. El reto en esta ocasión será crear con arena y agua al monstruo más escalofriante que puedan construir y deberán poner luces a sus obras de arte.

La primera pareja compuesta por Morgan y Delayne crean una bestia con una mandíbula con múltiples colmillos y unos ojos iluminados.

Joris y Benoit ha construido una calavera de ojos rojos en un cementerio lleno de tumbas y Thomas y Alex esculpen una bestia mitad humana, mitad crustáceo con una barriga llena de dientes.

Por otra parte, Matt y Liam crean un pulpo espeluznante y Amanda y Lisa construyen un monstruo aterrador que figura que sale de las profundidades del mar.

Por último, Joon y Mitsu esculpen un monstruo diabólico con una cabeza diminuta y una lengua gigante. ¿Qué pareja será la ganadora?