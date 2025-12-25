La casa de empeños

Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

Los amantes del cine se volverán locos con esta colección de productos de Hollywood.

La casa de empeños - Las reliquias de Hollywood: ¿cuánto pagarías por un guion original?

El programa de La casa de empeños ha recibido una invitación para observar artículos de un antiguo productor de cine de Hollywwod. La cosa promete y no es para menos.

Entre los objetos de valor encontramos un atuendo completo de El gran dislfarro, el clásico de culto, por el que piden 5.000 dólares.

La película estaba protagonizada por Richard Pryor, todo un icono y un cómico de los más graciosos de todos los tiempo.

También ofrecen un guion original de Desmadre a la americana, otro clásico, por el que 2.500 dólares. Son poco común y difíciles de encontrar. La pelicula es una comedia del 1978 con John Belushi, y Kevin Bacon.

Y también tienen un primer borrador original de 1977 de 48 horas, por el que piden 1.500 dólares. Normal si tenemos en cuenta que una vez que los revisaban y cuando tenían el guion final los tiraban a la basura.

No tendría muchas copias impresas en esa época, porque estarían revisando las escenas o diálogos, lo que le da más exclusividad.

Ahora tienen que validar si son auténticos, si se usaron en la película, si los utilizaron los protagonistas y si valen lo que piden por ellos.

Pero ya solo verlos nos ha emocionado.

