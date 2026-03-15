Altuna III-Ezkurdia y Laso-Albisu se enfrentan en Ogueta en la liga de semifinales del Campeonato de Parejas

El Campeonato de Parejas de la Serie A entra en una fase decisiva con la disputa de la liga de semifinales. El frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz será el escenario del encuentro que enfrentará a Altuna III y Ezkurdia contra Laso y Albisu, dos parejas que buscarán sumar un triunfo fundamental en la lucha por alcanzar la gran final.

La combinación de experiencia y talento promete ofrecer un duelo de alto nivel sobre la cancha. Altuna III y Ezkurdia tratarán de imponer su juego sólido y su regularidad, mientras que Laso y Albisu intentarán aprovechar su potencia y capacidad ofensiva para decantar el partido a su favor.

El público del histórico frontón alavés será testigo de un enfrentamiento que puede resultar determinante en la clasificación de esta fase del campeonato. La cita podrá seguirse en directo este domingo en FRONTÓN MEGA.