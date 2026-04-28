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Exclusiva de Jota Jordi en El Chiringuito

Jota: “El Barça quiere fichar a…” 

 ¿Quién será el próximo fichajes del FC Barcelona?

Jota: “El Barça quiere fichar a…” 

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El Chiringuito
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El Barça quiere reforzar su plantilla de cara a la temporada que viene en el mercado de fichajes y ya tiene a un futbolista en su radar. Jota Jordi ha desvelado en exclusiva, en el plató de El Chiringuito, la intención del club blaugrana. “Hay un jugador que conoce bien el Barça, ha pasado por su cantera y ese es Cucurella”, ha desvelado Jota. “Hace un par de días que se está hablando en los despachos del futbolista”, ha añadido el tertuliano.

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