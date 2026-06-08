Elecciones Real Madrid
Florentino Pérez en directo en El Chiringuito tras ganar las elecciones
Josep Pedrerol conecto por vía telefónica con el nuevo presidente del Real Madrid tras ser escogido nuevamente como máximo dirigente del club blanco
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Tras las elecciones del Real Madrid y la victoria de Florentino Pérez, el nuevo presidente conectó por vía telefónica en directo con Josep Pedrerol en el plató de El Chiringuito dejando muy clara su postura a futuro en el club blanco: "Defenderé al Madrid con toda mi alma".
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