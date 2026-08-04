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Un enorme oso negro devora las sobras de la comida de Benji mientras él prepara su nuevo refugio para el invierno

Benji descubre, gracias a su cámara de caza, que un oso negro se ha acercado a comerse los restos que dejó fuera. Mientras decide esperar antes de cazarlo, comienza a construirse un refugio para protegerse mejor del frío.

Un enorme oso negro devora las sobras de la comida de Benji mientras él prepara su nuevo refugio para el invierno

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Benji, de 46 años, sale de su refugio para comprobar si algún animal se ha acercado a comer las vísceras y los restos de comida que ha dejado en el exterior. Tras revisar la cámara de caza, descubre que un oso negro de gran tamaño se lo ha comido todo.

De momento, no tiene intención de cazarlo. Todavía no dispone de medios para conservar la carne antes de que llegue el frío y, además, quiere evitar el riesgo de contraer triquinosis, una enfermedad parasitaria provocada por el consumo de carne de animales infectados que no ha sido suficientemente cocinada.

Entre sus síntomas se encuentran la fiebre y la diarrea y, en los casos más graves, puede llegar a ser mortal.

No obstante, Benji sabe que, para poder subsistir, tendrá que hacerse con algún ejemplar. Por eso, decide esperar otras dos semanas y continuar alimentándose de castores.

Además, quiere cambiar de refugio para protegerse mejor del frío cuando llegue el invierno. Para ello, comienza a construir un wickiup, una vivienda de estructura circular utilizada tradicionalmente por algunos pueblos nativos y nómadas, ya que es rápida de levantar y fácil de mantener.

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