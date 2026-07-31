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Clay, al límite pese a haber cazado un ciervo: "Me estoy consumiendo"

El concursante continúa perdiendo peso y cada vez tiene menos fuerzas. Después de regresar del río con la red vacía, toma una decisión drástica para evitar gastar más calorías.

Clay, al límite pese a haber cazado un ciervo: "Me estoy consumiendo"

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Clay está perdiendo cada vez más peso a pesar de haberse alimentado del ciervo que consiguió cazar. Si continúa así, tendrá que abandonar el concurso, aunque no quiera. "Aunque haya matado un ciervo, sigo consumiéndome", afirma preocupado.

Necesita recuperar fuerzas, así que, nada más levantarse, se acerca al río para comprobar si la red que ha colocado en el agua ha atrapado algún pez. Sin embargo, se lleva una gran desilusión al descubrir que está vacía y, para colmo, se enreda cuando intenta sacarla.

Clay no puede permitirse gastar más calorías, por lo que decide no arreglarla. A partir de ahora, recurrirá al arco y a las trampas para intentar cazar algún animal. ¿Tendrá suerte y conseguirá hacerse con más comida?

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